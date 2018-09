(11:48) Candidat du Parti conservateur du Québec dans Bellechasse

D’origine française et établi au Canada depuis une dizaine d’années, le candidat du Parti conservateur du Québec dans Bellechasse, Dominique Messner propose une réduction de l’État, moins de taxes et d’impôts, la décentralisation des pouvoirs vers les régions et la privatisation d’une partie des services de santé.

Sur ce dernier point, M. Messner a expliqué que la mise en place de cliniques privées, comme c’est le cas en France, permettrait à la fois de réaliser d’importantes économies et de désengorger le système (extrait sonore plus bas)

En ce qui concerne les enjeux qui touchent la circonscription, le candidat conservateur est favorable au projet de 3e lien, en autant que celui-ci se réalise à des coûts raisonnables. Sur l’épineux dossier de la pénurie de main-d’oeuvre dans les entreprises, il croit davantage à d’autres solutions que l’immigration pour combler les besoins (2e extrait)

Tout comme le candidat Sébastien Roy de l’Alliance provinciale du Qué.bec, Dominique Messner est d’avis que la décentralisation des pouvoirs vers les régions encouragerait les leaders d’ici à décider de ce qui est bon pour eux et leurs communautés, au lieu que les directives viennent de Québec.