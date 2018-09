Dominique Vien en compagnie de Normand Mercier et Marie-Claude Guillemette de Plastiques Moore

Pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises de Bellechasse

La candidate libérale dans Bellechasse, Dominique Vien, s’engage à accompagner les entreprises de sa circonscription afin d’accueillir des travailleurs immigrants pour combler les besoins en main-d’œuvre.

De passage à l’entreprise Plastiques Moore de St-Damien, madame Vien affirme que le recrutement de travailleurs étrangers devient crucial dans un contexte où la pénurie de main-d’œuvre peut mettre en péril les entreprises. En ce sens, un gouvernement libéral s’engage à mieux outiller les régions pour à la fois identifier les besoins en main-d’œuvre et faciliter l’intégration de ces travailleurs (extrait sonore plus bas)

La candidate libérale s’engage aussi à travailler avec les acteurs du milieu afin de les appuyer dans leurs projets de développement de logements locatifs pour les travailleurs immigrants.

Dominique Vien en a également profité pour tirer à boulets rouges sur la position en matière d’immigration de la CAQ. Elle estime que les tests de français et de valeurs exigés par le parti de François Legault sont non seulement farfelus et inapplicables, mais qu’ils font peur aux travailleurs étrangers (2e extrait)

D’ailleurs, la présidente de Plastiques Moore, Marie-Claude Guillemette, affirme que pour le développement de son entreprise, il est important de maintenir et même rehausser les seuils d’immigration.