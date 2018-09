L'animateur du débat, Normand Poulin, en compagnie des candidats Benoît Béchard (PQ), Dominique Vien (PLQ), Stéphanie Lachance (CAQ), et Benoît Comeau (QS) (Photo: Serge Lamontagne La Voix du Sud)

(15:38) Débat des candidats de Bellechasse enflammé à Passion FM

C’est un débat pour le moins enflammé qui s’est tenu ce midi dans les studios de Passion FM entre les candidats de la circonscription de Bellechasse.

Le premier thème du débat portant sur le projet de 3e lien a donné lieu aux échanges les plus vifs, souvent très houleux entre la candidate libérale Dominique Vien et sa vis-à-vis caquiste Stéphanie Lachance. Madame Vien a été jusqu’à qualifier de menteurs ceux qui prétendent débuter la construction du 3e lien dans un prochain mandat. Des échanges qui ont donné lieu, par moments, à une certaine cacophonie (extrait plus bas)

Un peu plus effacés, les candidats du Parti québécois, Benoît Béchard, et de Québec solidaire, Benoît Comeau, ont surtout profité de cette tribune pour faire connaître les propositions de leur parti sur le 3e lien, mais également sur la pénurie de main-d’œuvre, le développement régional et l’occupation du territoire, ainsi que l’accès aux soins de santé. Après avoir décrié les coupes du gouvernement Couillard dans les instances de développement régional comme les CLD, le candidat péquiste a fait valoir qu’un gouvernement du PQ reviendra à une décentralisation des pouvoirs vers les régions (2e extrait)

Enfin, le candidat solidaire, tout comme son adversaire péquiste, milite pour un retour en force des CLSC pour dispenser les soins de santé de première ligne (3e extrait)

