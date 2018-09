(07:13) Le mercredi 19 septembre à 12 h 15

Fidèle à sa tradition, Passion FM diffusera en direct un débat électoral avec les quatre candidats de la circonscription de Bellechasse, dont le parti est représenté à l’Assemblée nationale, le mercredi 19 septembre à 12 h 15.

Benoît Béchard du Parti québécois, Benoit Comeau de Québec solidaire, Stéphanie Lachance de la Coalition Avenir Québec et Dominique Vien du Parti libéral du Québec se prononceront et débattront sur quatre thèmes, soit le projet de troisième lien, la pénurie de main-d’œuvre, le développement régional et l’occupation du territoire, de même que l’accès aux soins de santé.

Ce débat sera rediffusé en soirée à 19 h, en plus d’être disponible sur le site internet de Passion FM.

Débat Bellechasse 2018 vous est présenté par les concessionnaires B. Dupont Auto et Lagrange Toyota de Lac-Etchemin, ainsi que Ford Appalaches de Ste-Justine.