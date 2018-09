(16:35) Candidat du Bloc pot dans Bellechasse

Le candidat du Bloc pot dans Bellechasse, Simon Guay, a vanté les vertus écologiques du cannabis, lui qui estime que sa légalisation par le gouvernement fédéral le 17 octobre deviendra un véritable cauchemar.

C’est à la suite d’un séjour au Mexique qu’il s’est intéressé au cannabis médicinal pour finalement se spécialiser dans ce domaine et devenir guide en consommation de cannabis destiné à des fins médicales.

M. Guay est favorable à la culture du cannabis mais pour les bonnes raisons. En plus d’être un décontaminant efficace pour les sols et d’être bénéfique pour la qualité de l’air puisqu’un plant de cannabis équivaut à 10 arbres, le candidat a décrit les autres usages souvent méconnus de la fameuse plante (extrait sonore plus bas)

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Simon Guay appréhende beaucoup la journée du 17 octobre alors que le cannabis deviendra légal au pays. Ce qu’il craint le plus, c’est son industrialisation qui viendra, selon lui, enlever toutes ses vertus naturelles et bienfaisantes (2e extrait)

Le candidat du Bloc pot invite d’ailleurs les électrices et électeurs de Bellechasse à en connaître davantage sur les bienfaits du cannabis en consultant sa page Facebook.