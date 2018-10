(23:31) Élections dans Bellechasse

Stéphanie Lachance est la nouvelle députée de Bellechasse. La candidate de la Coalition Avenir Québec a remporté hier soir une victoire éclatante en récoltant 54 pourcent des voix contre son adversaire libérale et députée sortante, Dominique Vien qui a recueilli 27 pourcent du suffrage exprimé.

Avec 151 bureaux sur 153 au moment d’écrire ces lignes, madame Lachance avait recueilli 15 mille 151 appuis, une majorité de plus 7 mille voix sur madame Vien.

Loin derrière, les candidats de Québec solidaire et du Parti québécois, Benoît Comeau et Benoît Béchard, ont obtenu un peu plus de 2 mille voix chacun.

Appelée à commenter sa victoire, Stéphanie Lachance n’a pas caché qu’elle la sentait sur le terrain, mais peut-être pas d’une aussi grande ampleur (extrait sonore plus bas)

Au cours des prochains jours, la nouvelle députée entend contacter les élus municipaux de Bellechasse pour les rencontrer et mettre de l’avant quelques priorités dont le projet de 3e lien et l’accès aux soins de santé.

Pour sa part, Dominique Vien a accepté sa défaite avec calme et sérénité. Elle a tenu à féliciter la gagnante et lui assurer de son soutien pour la transition des dossiers. Elle s’est dite très fière d’avoir représenté les gens de Bellechasse pendant 14 ans et les a remerciés de leur confiance pendant toutes ces années (2e extrait)